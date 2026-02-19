Podcast "Alles über Polen" - Folge 26: Die deutsch-polnischen Beziehungen im Zeichen der transatlantischen Zeitenwende

Unseren Podcast finden Sie ebenfalls auf: Spotify, Apple und Amazon

Folge 26: Die deutsch-polnischen Beziehungen im Zeichen der transatlantischen Zeitenwende

In der der ersten Folge des Jahres 2026 befassen sich Agnieszka Łada-Konefał und Bastian Sendhardt gemeinsam mit Piotr Buras vom European Council on Foreign Relations (ECFR) in Warschau mit den Auswirkungen der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump auf die europäische Sicherheitspolitik. Zum Abschluss gibt es zudem die polnischen Fundstücke.

Dr. Agnieszka Łada-Konefał, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts, Darmstadt

Bastian Sendhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut, Büro Berlin

Piotr Buras, Leiter des European Council on Foreign Relations (ECFR) in Warschau

Weiterführende Links:

Forschungsprojekt “Zeitenwende(n)”

Aufzeichnung: Mittwoch, 12. Februar 2026

Produktion: Rafał Załęski

Mitarbeit: Karolina Walczyk-Rosar

Musik: Nocturne Op. 9, No. 2 von Frederic Chopin; gespielt von Stefan Hein