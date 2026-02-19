Podcast "Alles über Polen" - Folge 26: Die deutsch-polnischen Beziehungen im Zeichen der transatlantischen Zeitenwende
Der Podcast rund um Polen. Unsere Expert:innen liefern spannende Einblicke in die polnische Politik, Geschichte, Kultur und in die deutsch-polnischen Beziehungen. Für alle, die an Polen interessiert sind oder den östlichen Nachbar Deutschlands besser kennenlernen möchten - hören Sie rein!
Folge 26: Die deutsch-polnischen Beziehungen im Zeichen der transatlantischen Zeitenwende
In der der ersten Folge des Jahres 2026 befassen sich Agnieszka Łada-Konefał und Bastian Sendhardt gemeinsam mit Piotr Buras vom European Council on Foreign Relations (ECFR) in Warschau mit den Auswirkungen der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump auf die europäische Sicherheitspolitik. Zum Abschluss gibt es zudem die polnischen Fundstücke.
Dr. Agnieszka Łada-Konefał, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts, Darmstadt
LinkedIn: linkedin.com/in/agnieszkalada
Bluesky: @aladakonefal.bsky.social
Bastian Sendhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut, Büro Berlin
LinkedIn: www.linkedin.com/in/bastiansendhardt
Bluesky: @bastiansendhardt.bsky.social
Piotr Buras, Leiter des European Council on Foreign Relations (ECFR) in Warschau
Weiterführende Links:
Forschungsprojekt “Zeitenwende(n)”
Aufzeichnung: Mittwoch, 12. Februar 2026
Produktion: Rafał Załęski
Mitarbeit: Karolina Walczyk-Rosar
Musik: Nocturne Op. 9, No. 2 von Frederic Chopin; gespielt von Stefan Hein
